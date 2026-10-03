Μόντριτς: «Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ντρέπομαι μετά από ένα παιχνίδι»

Ιδιαίτερα αυστηρός με την εικόνα της Κροατίας απέναντι στην Αγγλία εμφανίστηκε ο Λούκα Μόντριτς, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του.

Ο αρχηγός της «χρβάτσκα» δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για όσα παρουσίασε η εθνική του, κάνοντας μάλιστα μια δήλωση που ξεχωρίζει λόγω της πολυετούς παρουσίας του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Μόντριτς τόνισε πως στα περίπου 20 χρόνια που αγωνίζεται με την Κροατία, ήταν η πρώτη φορά που έφυγε από έναν αγώνα νιώθοντας ντροπή για την εμφάνιση της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μόντριτς

«Είναι δύσκολο να βρεις εξήγηση για μια εμφάνιση χωρίς μονομαχίες, φάουλ, επιθετικότητα, συνοχή… Είμαι εδώ εδώ και 20 χρόνια, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ντροπή μετά από ένα παιχνίδι.

Μπορείς να χάσεις, κάποιος μπορεί να είναι καλύτερος από εσένα, και αυτή τη στιγμή εκείνοι είναι καλύτεροι, αλλά το να χάνεις με αυτόν τον τρόπο και να πετάς στα σκουπίδια τη φήμη που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απαράδεκτο. Νιώθω ντροπή».