Κροατία - Αγγλία 0-7: Ισοπεδωτικά τα «τρία λιοντάρια» κόντρα στην παρέα του Μόντριτς

Η Αγγλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Κροατία, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν τον απόλυτο έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, σκόραραν τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό μετά την ανάπαυλα, φτάνοντας τελικά σε μια επιβλητική νίκη με 7-0.

Κέιν και Σάκα βρήκαν από δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ ο Μπέλιγχαμ είχε δύο ασίστ, σε μια βραδιά που η Αγγλία κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Η Αγγλία μπήκε από νωρίς δυνατά στην αναμέτρηση με την Κροατία και πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο πήρε το προβάδισμα. Στο 3’ ο Γκόρντον δοκίμασε το πόδι του, με τον Λιβάκοβιτς να μπλοκάρει, ενώ στο 8’ ήρθε το 0-1. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Χάρι Κέιν και ο επιθετικός της Μπάγερν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τα «Τρία Λιοντάρια» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 21’ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Γκόρντον έστρωσε στον Μπέλιγχαμ και ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης από κοντά έκανε το 0-2. Τρία λεπτά αργότερα, ο Σάκα πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Η Αγγλία βρήκε και τρίτο γκολ στο 39’. Ο Κουάνσα έκανε ωραία σέντρα από τα δεξιά και ο Γκόρντον πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Η Κροατία είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 41’, όταν ο Κόβασιτς βρέθηκε σε θέση βολής από κοντά, όμως το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Αγγλία έφτασε και σε τέταρτο γκολ. Ο Μπέλιγχαμ κατέγραψε τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι, βρίσκοντας τον Σάκα, ο οποίος έκανε το 0-4 στο 45’.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48’ ο Ματάνοβιτς επιχείρησε ένα δυνατό μακρινό σουτ, το οποίο πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, όμως στο 53’ η Αγγλία σκόραρε ξανά. Ο Άντερσον έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον Κέιν και ο αρχηγός των Άγγλων ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-5.

Στο 67’ ο Σάκα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 0-6, με τον Κέιν αυτή τη φορά να αναλαμβάνει τον ρόλο του δημιουργού. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σάκα βρέθηκε ξανά σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του ήταν άστοχο και πέρασε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Αγγλία δεν σταμάτησε και στο 87’ έφτασε και στο έβδομο γκολ. Ο Ρότζερς πήρε την πάσα από τον Μπέλιγχαμ, μπήκε στην περιοχή και, αφού βρέθηκε απέναντι από τον Λιβάκοβιτς, τον νίκησε με εξαιρετικό σουτ για το 0-7.

Η Κροατία προσπάθησε να βρει ένα γκολ στο φινάλε, με τον Βλάσιτς να επιχειρεί σουτ στο 89’, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 90'+1' ο Πίκφορντ μπλόκαρε το σουτ του Πέρισιτς.

Κροατία - Αγγλία 0-7

Κροατία (Σλάβεν Μπίλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Βούσκοβιτς, Γκβάρντιολ, Πέρισιτς, Μόντριτς (57′ Γιάκιτς), Κόβασιτς, Ιβάνοβιτς, Σούτσιτς (46′ Πάσαλιτς), Μπατούρινα (46′ Βλάσιτς), Μούσα (46′ Ματάνοβιτς)

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέι, Χολ (79′ Λιούις Σκέλι), Άντερσον (79′ Γκίμπς Γουάιτ), Σκοτ (70′ Γκάρνερ), Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον (70′ Έζε), Κέιν (70′ Ρότζερς)