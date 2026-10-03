Κάζινς και Αρίνας: «Δεν χρειαζόμαστε την Euroleague - Εκεί στέλνουμε τα σκουπίδια μας»

Τα αλαζονικά σχόλια των παλαίμαχων του ΝΒΑ κατά της Euroleague

Κάζινς και Αρίνας: «Δεν χρειαζόμαστε την Euroleague - Εκεί στέλνουμε τα σκουπίδια μας»
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Με άκρως υποτιμητικό και απαξιωτικό τρόπο τοποθετήθηκαν κατά της Euroleague δύο παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές του NBA με σπουδαία καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λόγος γίνεται για τον Ντεμάρκους Κάζινς και τον Γκίλμπερτ Αρίνας που σχολίασα τις δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς.

Πριν μερικές ημέρες ο σουπερσταρ των Ντένβερ Νάγκετς, μίλησε για το Ευρωπαϊκό μπάσκετ και είπε πως για να καταλάβει κανείς τι εστί πραγματική πίεση πρέπει να αγωνιστεί για 6 μήνες στην Euroleague, υπονοώντας πως τα πράγματα στη Regular Season του ΝΒΑ είναι τελείως διαφορετικά και πιο χαλαρά.

Οι δηλώσεις του Σέρβου συζητήθηκαν έντονα στις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται κατά του Γιόκιτς. Βέβαια τόσο ο Κάζινς όσο και ο Αρίνας το πήγα ένα βήμα παραπέρα και μίλησαν με απαξιωτικό και υποτιμητικό τρόπο για την Euroleague και το Ευρωπαϊκό μπάσκετ εν γένει.

“Δεν χρειαζόμαστε να παίζουμε στη EuroLeague. Οι παίκτες μας που δεν μπορούν να βρουν θέση σε αυτά τα ρόστερ, τα “σκουπίδια μας” πηγαίνουν εκεί και γίνονται οι καλύτεροι παίκτες στη EuroLeague”.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

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