ΕΠΟ: Τότε αποφασίζει για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι

Στην τελική ευθεία η απόφαση της ΕΠΟ για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών.

ΕΠΟ: Τότε αποφασίζει για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι
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Στις 27 Αυγούστου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη διαιτησία στα μεγάλα παιχνίδια της Super League, καθώς τότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι στα συγκεκριμένα παιχνίδια θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές VAR. Η συγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε εκκρεμότητα, μετά την αναβολή της συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί στα τέλη Ιουλίου.

Η ΕΠΟ είχε επιλέξει τότε να δώσει επιπλέον χρόνο στις ΠΑΕ ώστε να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα, επιδιώκοντας η τελική απόφαση να προκύψει μέσα από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω του αγωνιστικού προγράμματος. Θα πραγματοποιηθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τους ορισμούς της 3ης αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει τα πρώτα ντέρμπι μεταξύ ομάδων του Big-5, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη.

Έτσι, η απόφαση της Επιτροπής θα καθορίσει και το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, οι ορισμοί των διαιτητικών ομάδων από το εξωτερικό θα συνεχιστούν κανονικά. Αντίθετα, εφόσον υπάρξει θετική απόφαση, οι Έλληνες ρέφερι θα επιστρέψουν στα ντέρμπι, με ξένους διαιτητές να αναλαμβάνουν καθήκοντα στο VAR.

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