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Λέφσκι Σόφιας: Με Γκρούγιτς η τελευταία προπόνηση για ΑΕΚ

Με έναν γνώριμο της Ένωσης έγινε η προπόνηση της Λέφσκι Σόφιας.

Λέφσκι Σόφιας: Με Γκρούγιτς η τελευταία προπόνηση για ΑΕΚ
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Την πρώτη του προπόνηση με τη Λέφσκι Σόφιας πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη διάθεση του βουλγαρικού συλλόγου. Ωστόσο, η συμμετοχή του στα παιχνίδια με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League παραμένει στον «αέρα».

Ο Σέρβος μέσος δεν έχει ακόμη δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της Λέφσκι, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει απόψε. Εφόσον συμπεριληφθεί, θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Την ίδια ώρα, οι Βούλγαροι αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (22:00), καθώς σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ υπάρχουν πέντε δεδομένες απουσίες.

Εκτός πλάνων βρίσκονται ο Αλγερινός μέσος Ακράμ Μπουράς, ο επιθετικός από το Μάλι Μουσταφά Σανγκαρέ, ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός Στίπε Βούλικιτς, ο Βούλγαρος εξτρέμ Ράντοσλαβ Κιρίλοφ και ο Γάλλος δεξιός μπακ Όλιβερ Καμντέμ.

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