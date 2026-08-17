Παναθηναϊκός: Οι παρεμβάσεις του Νίστρουπ - Έμφαση στις στατικές φάσεις

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» μπήκε ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την τσεχική ομάδα την Πέμπτη (20/08, 21:30), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης.

Μετά το αρχικό πρόγραμμα προθέρμανσης, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας και στον τρόπο ανάπτυξης, με έμφαση στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων και στις κινήσεις χωρίς την μπάλα. Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο στάθηκε στις αποστάσεις που πρέπει να διατηρούν οι γραμμές, αλλά και στις σωστές τοποθετήσεις ώστε η ομάδα να έχει τις απαιτούμενες επιλογές σε κάθε σημείο του γηπέδου.

Ξεχωριστό κομμάτι της προπόνησης αποτέλεσαν οι στατικές φάσεις, τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό σκέλος, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διπλό σε όλο το γήπεδο.

Ο Νίστρουπ διέκοψε σε αρκετές περιπτώσεις το παιχνίδι, προκειμένου να διορθώσει λάθη και να μεταφέρει άμεσα τις οδηγίες του στους παίκτες του, δουλεύοντας πάνω στις λεπτομέρειες που θέλει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε.

Η επόμενη προπόνηση του «Τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, με την αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση να συνεχίζεται.