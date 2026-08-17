«Η Καμπούρ συζητάει με Βιλένα»

Σύμφωνα με τα ολλανδικά δημοσιεύματα ο Τόνι Βιλένα βρίσκεται προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τόνι Βιλένα.

Ο Βιλένα ήταν ένας παίκτης που ήρθε με σπουδαίες περγαμηνές στην ομάδα του «τριφυλλιού», αλλά δε μπόρεσε ποτέ να μπει στο κλίμα της ομάδας, με τους ανθρώπους των «πράσινων» τα τελευταία χρόνια να προσπαθούν να τον αποδεσμεύσουν αλλά να μην βρίσκεται η λύσει.

Το συμβόλαιο του Βιλένα με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι με τους «πράσινους» να επιθυμούν διακαώς να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.