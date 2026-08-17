Ολυμπιακός: Στον... αέρα τα εισιτήρια με Ατρόμητο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διάθεση των εισιτηρίων ενόψει της πρεμιέρας των «ερυθρόλευκων» στη φετινή Super League.

Η ομάδα του Πειραιά ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα εντός έδρας, υποδεχόμενη τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την 22η Αυγούστου στις 22:00.

Η ανακοίνωση

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 22/08 και ώρα 22:00, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) τη Δευτέρα 17/08 από τις 13:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email το οποίο περιέχει ένα QR code/κωδικό ανά εισιτήριο, για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και ώρες 17:30 – 20:30 να επισκεφτούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκάκη – Θύρα 25).

Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.more.com και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και γιαπληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

* Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

* Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.more.com και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

* Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές: 15€, 20€, 25€, 35€, 50€, 60€, 120€ (VIP), 180€ (VVIP).

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2011 και μετά, θα υπάρχουν εισιτήρια σε ειδικές τιμές, με υποχρεωτική παρουσία συνοδού. Για αυτό τον αγώνα για τα παιδικά εισιτήρια δεν απαιτείται η κάρτα φιλάθλου. Σε περίπτωση που αγοραστεί παιδικό εισιτήριο για φίλαθλο γεννημένο πριν το 2011, αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Ο ανήλικος θα πρέπει την ημέρα αγοράς να μην έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριο τους και η αποδοχή του αιτήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και το αργότερο τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες ή περιορισμούς της Κρατικής εφαρμογής Gov.Gr Wallet κατά την μεταβίβαση των εισιτηρίων διάρκειας.

Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2026/27, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.»