Η αποστολή του Ηρακλή για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup στα Σκόπια

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο FIBA Europe Cup, με τον «Γηραιό», μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Stoximan GBL να εκκινεί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε την σημερινή της προπόνηση στο Ιβανώφειο και έπειτα αναχώρησε με προορισμό τα Σκόπια, όπου και θα αντιμετωπίσει την MZT Skopje Aerodrom, στην πρεμιέρα του Ε’ Ομίλου της κανονικής περιόδου.

Μοναδικός απόντας παραμένει ο ομογενής γκαρντ Τάσος Κουκ, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ηρακλή: Λεκιού, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρκλερ, Μουράτος, Ντιαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος και Σταυρακόπουλος.

Η ενημέρωση του «Γηραιού»:

«Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή ξεκινά από τα Σκόπια. Οι “κυανόλευκοι” αντιμετωπίζουν αύριο (06/10, 20:00) την MZT Skopje Aerodrom, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Ε’ Ομίλου της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Zoran Lukic προπονήθηκε σήμερα (05/10) το μεσημέρι στο Ιβανώφειο και στη συνέχεια αναχώρησε για τα Σκόπια. Απών από το ομαδικό πρόγραμμα ήταν ο Τάσος Κουκ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο (06/10) στο “Sports Centre Jane Sandanski”, που θα φιλοξενήσει το βράδυ της ίδιας μέρας την αναμέτρηση.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Lecque, Melvin, Styles, Horchler, Μουράτος, Diarra, Hutson, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος και Σταυρακόπουλος.

Ευγενειάδης: “Παιχνίδι που απαιτεί παραπάνω πνευματική και σωματική ετοιμότητα”

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

“Μετά τη σεζόν 2021-22, η ομάδα μας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FΙΒΑ. Πρώτη μας αντίπαλος είναι η MZT Skopje Aerodrom. Μια ομάδα, που έχει σαν βάση της Σκοπιανούς παίκτες, οι οποίοι είναι και η “ραχοκοκαλιά” της εθνικής τους ομάδας.

Η ΜΖΤ βασίζεται στην “σκληράδα” των ντόπιων παικτών και ταυτόχρονα με κάποιες προσθήκες ξένων, είτε Ευρωπαίων είτε Αμερικανών, γίνεται μια άκρως υπολογίσιμη και επικίνδυνη αντίπαλος.

Βασικά ατού της είναι ο Νoah Ali Farrakhan και ο Tadija Tadic, οι οποίοι εκτός από δημιουργοί είναι και βασικοί “εκτελεστές” της ομάδας.

Από την πλευρά μας, δεν πρέπει να μείνουμε στην καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και να εφησυχαστούμε απ’ αυτή. Το παιχνίδι απαιτεί την ίδια, ίσως και παραπάνω πνευματική και σωματική ετοιμότητα, ώστε η επάνοδος στις διοργανώσεις της FIBA να συνδυαστεί με θετικό αποτέλεσμα».