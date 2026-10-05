Με το «δεξί» στην ABA League με κυρίαρχη εμφάνιση η Παρτιζάν

Καταιγιστική ήταν η Παρτιζάν στην πρεμιέρα της στην ABA League, καθώς η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια επέβαλε την κυριαρχία της κόντρα στη Μέγκα, επικρατώντας με 83-59 και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ο Ίθαν Τόμπσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (1/2 δίποντα, 6/11 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Βελιγραδίου συνέχισε το πολύ θετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, μετά το 3/3 στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Πλέον η Παρτίζαν στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Πέμπτη (8/10, 21.45) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-33, 63-45, 83-59

Παρτιζάν (Πεναρόγια): Άλμαν 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ 3 ασίστ), Τζόουνς 2, Βιλντόσα 5 (1 τρίποντο), Τόμπσον 21 (6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Νάκιτς 8 (2 τρίποντα), Τανάσκοβιτς 14 (6 ριμπάουντ), Χέιζ 6 (8 ριμπάουντ), Λάκιτς, Τζεκίρι, Παγιόλα 2, Λοβέρν 10 (5 ριμπάουντ), Σι 8 (1 τρίποντο).