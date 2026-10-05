CIES: Στον... πάτο της Ευρώπης η Super League στην αξιοποίηση νεαρών γηγενών παικτών

Την ώρα που το ελληνικό ποδόσφαιρο γνωρίζει τη δική του άνθιση, χάρη στις πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής ομάδας, μια έρευνα του CIES έρχεται να αναδείξει ένα πρόβλημα που παραμένει διαχρονικό και αφορά την αξιοποίηση των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη Super League.

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου κατέγραψε τις πρώτες κατηγορίες των 30 κορυφαίων πρωταθλημάτων και εξέτασε την παρουσία γηγενών παικτών κάτω των 23 ετών στις ενδεκάδες των ομάδων.

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, καθώς η Super League βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τον μικρότερο αριθμό νέων γηγενών ποδοσφαιριστών ανά ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, τα ελληνικά κλαμπ χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο μόλις 0,39 γηγενείς παίκτες κάτω των 23 ετών ανά ενδεκάδα. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των πρωταθλημάτων που εξετάστηκαν, με την Τουρκία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 0,40. Μια διαφορά σχεδόν μηδενική, που ουσιαστικά αποτυπώνει το ίδιο πρόβλημα και στη γειτονική χώρα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν η Ελλάδα συγκρίνεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Premier League βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, η Serie A στην έβδομη και η La Liga στη δέκατη, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Με άλλα λόγια, πρωταθλήματα με πολύ μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη και σαφώς υψηλότερο ανταγωνισμό σε επίπεδο ρόστερ βρίσκονται πάνω από τη Super League στην αξιοποίηση νεαρών γηγενών ποδοσφαιριστών.

Δείτε τη σχετική λίστα: