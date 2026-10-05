Elite League: Φόρτσαρε στο τέλος και έφυγε με «διπλό» από το Μπραχάμι ο Πανιώνιος - Τα αποτελέσματα

Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Elite League, ο Πανιώνιος πέρασε σαν... σίφουνας από το Μπραχάμι, επικρατώντας με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου και ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθεια για επάνοδο στη Stoiximan GBL.

Παρότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Νέας Σμύρνης δυσκολεύτηκε αρκετά, πηγαίνοντας με το -4 στα αποδυτήρια το σύνολο του Νίκου Καραγιάννη αντέδρασε και με ένα τρομερό επιμέρους 16-49 στο δεύτερο μέρος έφτασε στην άνετη επικράτηση, πανηγυρίζοντας το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Elite League:

Παρασκευή 2/10

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Ιnterplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79

Δευτέρα 5/10

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel 51-70

Η βαθμολογία