Elite League: Φόρτσαρε στο τέλος και έφυγε με «διπλό» από το Μπραχάμι ο Πανιώνιος - Τα αποτελέσματα
Με το «δεξί» στο πρωτάθλημα της Elite League μπήκε ο Πανιώνιος, καθώς ο «Ιστορικός» επικράτησε εκτός έδρας με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Elite League, ο Πανιώνιος πέρασε σαν... σίφουνας από το Μπραχάμι, επικρατώντας με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου και ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθεια για επάνοδο στη Stoiximan GBL.
Παρότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Νέας Σμύρνης δυσκολεύτηκε αρκετά, πηγαίνοντας με το -4 στα αποδυτήρια το σύνολο του Νίκου Καραγιάννη αντέδρασε και με ένα τρομερό επιμέρους 16-49 στο δεύτερο μέρος έφτασε στην άνετη επικράτηση, πανηγυρίζοντας το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Elite League:
Παρασκευή 2/10
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55
Σάββατο 3/10
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61
Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73
Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111
Ιnterplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72
Κυριακή 4/10
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79
Δευτέρα 5/10
Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel 51-70