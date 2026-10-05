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Η ασίστ του Βιτάλις για το 1-0 της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας (vid)

Ο μέσος της ΑΕΚ μοίρασε πανέμορφα στον Τοθ για το 1-0 της Ουγγαρίας στην αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία για το Nations League.

Η ασίστ του Βιτάλις για το 1-0 της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας (vid)
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Ενεργή συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας στην αναμέτρηση για τη League B του Nations League είχε ο Μίλαν Βιτάλις, με τον μέσο της ΑΕΚ να βγάζει ωραία την ασίστ για το 1-0 των «Μαγυάρων».

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος «έκοψε» στα δύο την άμυνα των Ουκρανών, με τον Μίλαν Τοθ με σουτ μέσα από την περιοχή να ανοίγει το σκορ στον αγώνα.

Δείτε το 1-0 της Ουγγαρίας:

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