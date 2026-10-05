· Αθηναϊκός · Πρωτέας Βούλας

Με ελεύθερη είσοδο ο τελικός του Super Cup Γυναικών

Με ενημέρωσή της, η ΕΟΚ γνωστοποίησε πως ο τελικός του Super Cup Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας θα έχει ελεύθερη είσοδο.

Με ελεύθερη είσοδο ο τελικός του Super Cup Γυναικών
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Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για το κοινό στον τελικό του Super Cup Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Η Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως η πρόσβαση στο γήπεδο θα είναι δωρεάν για τους φιλάθλους, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το «παρών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Super Cup Γυναικών επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον Αθηναϊκό Qualco και τον Πρωτέα Βούλας να αναμετρώνται στο Κλειστό «Σοφία Μπεφόν» για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ Γυναικών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00, σε απευθείας μετάδοση από το Ionian TV, ενώ η είσοδος για τους φιλάθλους στο γήπεδο θα είναι ελεύθερη, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τον πρώτο τελικό της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 στο μπάσκετ Γυναικών. Η ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη χωρητικότητα του γηπέδου.

Δίνουμε ραντεβού για την Τετάρτη (7/10, 20:00) και σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί τον πρώτο τελικό της χρονιάς για το μπάσκετ Γυναικών!».

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