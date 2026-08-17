· Άρης

Άρης: Οριστική συμφωνία με Ρίτσαρντς - Τότε έρχεται Θεσσαλονίκη

Ενισχύει κι άλλο την άμυνά του ο Άρης.

Άρης: Οριστική συμφωνία με Ρίτσαρντς - Τότε έρχεται Θεσσαλονίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Ομάρ Ρίτσαρντς, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ-χαφ.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να ενταχθεί στις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Η μεταγραφή του θα πραγματοποιηθεί με κανονική αγορά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Άρη να προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη που γνωρίζει ήδη καλά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ρίτσαρντς είχε αγωνιστεί στη χώρα μας τη σεζόν 2023/24, όταν φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με τους Πειραιώτες κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές και μία ασίστ, αποκτώντας εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με τη Ρίο Άβε, επίσης με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ενώ ένα πρόβλημα τραυματισμού τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:11 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ρέμο Φρόιλερ: Από τον «Μίνι» της παιδικής ηλικίας στον Iceman της Ελβετίας

12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέες αναφορές για Κωνσταντέλια: «Είναι οριστικό - Αυτό είναι το deal ΠΑΟΚ - Ντόρτμουντ»

11:48 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» του Μικελμπρενσί - Προς τα εκεί οδεύει ο Γάλλος

11:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στον... αέρα τα εισιτήρια με Ατρόμητο

11:21 SUPER LEAGUE

Άρης: Οριστική συμφωνία με Ρίτσαρντς - Τότε έρχεται Θεσσαλονίκη

11:20 ΣΠΟΡ

Καραλής: «Στενοχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίλτο» (vid)

11:15 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο το... μπαμ: Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Ντέρικ Ουίλιαμς

11:11 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Φρόιλερ

11:09 GREEK BASKET LEAGUE

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Μπιρτς

10:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ψάχνεται για την απόκτηση του Ουναχί η Ατλέτικο Μαδρίτης»

10:43 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Τικνιζιάν

10:30 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η ΑΕΚ αναχώρησε για τη Σόφια για το πρώτο ματς με τη Λέφσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας