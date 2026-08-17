Άρης: Οριστική συμφωνία με Ρίτσαρντς - Τότε έρχεται Θεσσαλονίκη

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Ομάρ Ρίτσαρντς, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ-χαφ.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να ενταχθεί στις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Η μεταγραφή του θα πραγματοποιηθεί με κανονική αγορά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Άρη να προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη που γνωρίζει ήδη καλά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ρίτσαρντς είχε αγωνιστεί στη χώρα μας τη σεζόν 2023/24, όταν φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με τους Πειραιώτες κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές και μία ασίστ, αποκτώντας εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με τη Ρίο Άβε, επίσης με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ενώ ένα πρόβλημα τραυματισμού τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.