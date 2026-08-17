Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του έμπειρου Ελβετού μέσου.

Ο 34χρονος χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα από το βράδυ του Σαββάτου και αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιό του και έγινε και τυπικά παίκτης των Πειραιωτών.

Με την προσθήκη του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ενισχύει σημαντικά τη μεσαία του γραμμή, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο και σημαντικές παραστάσεις τόσο από συλλογικό όσο και από διεθνές επίπεδο.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zürich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Ρέμο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!».