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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε έντονα για τις ενέργειες που δυσφημούν το προϊόν της EuroLeague και μένουν ατιμώρητες.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»
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Έντονη αντίδραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις ενέργειες που υποβαθμίζουν το προϊόν της και για τις οποίες δεν ανοίγει καν πειθαρχική διαδικασία.

Αναλυτικά όσα είπε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού σε story στο Instagram:

«Ως μέτοχος αυτής της λίγκας, ως ιδιοκτήτης ομάδας.

Όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ανθρώπους να δυσφημούν το προϊόν, στο οποίο έχεις κάνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλή δουλειά ως EuroLeague, να έχει ανέβει η αξία της, το ένα, το άλλο. Όταν αυτά μένουν ατιμώρητα, σε αντίθεση με τους παράγοντες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εδώ οι παίκτες τρώνε πρόστιμα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες γιατί είπαν κάτι για έναν διαιτητή.

Και υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είτε το προστατεύουμε, είτε δεν το προστατεύουμε (σ.σ το προϊόν).

Δεν γίνεται επειδή πήγα τρία μέτρα πίσω από τη γραμματεία να τρώω τρεις αγωνιστικές μέσα στο Final Four κιόλας, εάν πηγαίναμε, και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες ή οτιδήποτε που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο. Επιτέλους δηλαδή».

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε σχολιάσει με καυστικό τρόπο το σοβαρό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια.

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