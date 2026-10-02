Παναθηναϊκός: Επιστρέφει την Κυριακή ο Λιβάι Γκαρσία και κάνει αμέσως μαγνητική

Στον Παναθηναϊκό έχει προκληθεί έντονη ανησυχία αναφορικά με το θέμα του Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός των «πράσινων» τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Κουρασάο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, αποχώρησε από την αποστολή του Τρινιντάντ, για να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα την Κυριακή και άμεσα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στη γάμπα.

Στο «τριφύλλι» αν και είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον παίκτη από την πρώτη στιγμή, δεν κάνουν καμία εκτίμηση πριν ο παίκτης υποβληθεί σε εξετάσεις.