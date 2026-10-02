Διαφωνία Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για την «εμπορικότητα»

Ο Γιάννης Αλαφούζος διαφώνησε με την πλευρά του Ολυμπιακού στην τηλεδιάσκεψη της ομάδας εργασίας της Super League. Αιτία ήταν το θέμα της «εμπορικότητας» των ομάδων, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ισχύσει στον καταμερισμό των εσόδων από τα τηλεοπτικά και το στοίχημα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με επιστολή ζήτησε να λάβουν υπόψη το κριτήριο της εμπορικότητας και να απευθυνθεί η λίγκα στα κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού, για να πάρει σχετικές πληροφορίες.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε για το θέμα: «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπόψη, λόγω της μεγάλης διαφοράς. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων».

Ο πρόεδρος της Super League, εξέφρασε και την ανησυχία του πως το θέμα της εμπορικότητας θα προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στο Big-4.

Η Εύη Κουτσαυτάκη από την πλευρά των «ερυθρόλευκων», πρότεινε οι οίκοι αξιολόγησης PwC και Deloitte να καταγράψουν τα δεδομένα με βάση το εξωτερικό κι ακολούθως θα παρθούν αποφάσεις. Συμπλήρωσε μάλιστα πως η εμπορικότητα είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η Μαρία Γκοντσάρεβα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε σίγουροι πως όλοι μπορούμε να έχουμε κέρδος από τη διαδικασία αυτή. Είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά θέλουμε να έχουμε ξεκάθαρη οπτική της διαδικασίας και του σκεπτικού, που θα ακολουθηθούν. Είμαστε υποστηρικτικοί για Deloitte. Θέλουμε την εξέλιξη και πρόοδο του προϊόντος. Θα πρέπει να δούμε και την προοπτική της πώλησης των δικαιωμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη συνθήκη και λόγω της Εθνικής Ελλάδος».

Ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, ξεκαθάρισε πως η λίγκα πρέπει να απευθυνθεί στη European League και στην Players Assocation, ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμονται τα χρήματα στο εξωτερικό. Για να προσθέσει: «Να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα συνολικά, όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου. Ας πάμε σε οργανισμούς (Deloitte - PwC) για κάτι μεγαλύτερο από απλή διαχείριση των τηλεοπτικών».

Σε εκείνο το σημείο ο Γιάννης Αλαφούζος είπε: «Τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει με τη Stoiximan ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών».

Ακολούθως ο Κώστας Καραπαπάς πήρε το λόγο, για να τονίσει: «Εμένα με ενοχλεί η ιδέα πως οι μεγάλοι αφήνουν τα λεφτά για να τα πάρουν οι μικροί. Η Κουτσαυτάκη αναφέρει το κομμάτι της Premier League, με τη λογική πως η εμπορικότητα υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν μπορεί να βγει από τη διαδικασία της συζήτησης».

Από την πλευρά της, η Κάτια Κοξένογλου (Ατρόμητος) διαφώνησε με αυτή την λογική: «Οι μη εμπορικές ομάδες δεν ζητάμε ελεημοσύνη! Ζητάμε ένα προϊόν ανταγωνιστικό, ώστε ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης π.χ. να έχουν την ελπίδα πως μπορούν να αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, για παράδειγμα. Αν δεν έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε δυνατές μεταγραφές, πώς θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί; Αυτό αναφέρω».

Συμπλήρωσε μάλιστα και το θέμα βιωσιμότητας, στη λογική πως τα έξοδα (όπως VAR, Goal Line Technology) επιμερίζονται με τον ίδιο τρόπο, τα έσοδα των «μικρών» όμως δεν αυξάνονται, εν αντιθέσει με εκείνα των μεγάλων.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε πως αν δεν προκύψει συνολική συμφωνία, το ποδόσφαιρο μπορεί να προχωρήσει με συμμετοχή των ομάδων που συμφωνούν. Συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης και πρότεινε να γίνει μια προσομοίωση των εσόδων με βάση τη λογική της παλαιότερης κεντρικής διαχείρισης, για να δούμε πώς θα μοιράζονταν τώρα τα λεφτά.