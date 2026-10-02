Παναθηναϊκός AKTOR: Ανεβάζει ρυθμούς ο Κέντρικ Ναν - Το βίντεο από την ατομική του προπόνηση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (2/10, 21:15) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει και πάλι σημαντικές απουσίες, ευελπιστώντας πως σύντομα θα δει κάποιους από τους τραυματίες να επιστρέφουν.

O Kέντρικ Ναν είναι ένας από αυτούς, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται στο γόνατο στα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Πλέον, μετά την επέμβαση και το πρώτο στάδιο αποθεραπείας στις ΗΠΑ, ο MVP της σεζόν 2024-2025 βρίσκεται στην Αθήνα και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό του, ανεβάζει ρυθμούς και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος ξανά, κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο.

Μάλιστα, ο προσωπικός του γυμναστής, Φέλιξ Φλόρες, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη δουλειά που κάνει ο Κέντρικ Ναν στο T-Center, μαζί με τους Σάββα Καμπερίδη και Δημήτρη Πασπαλά.

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