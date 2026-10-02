Λιονέλ Μέσι: Με τηλεοπτική μετάδοση η τελευταία του... παράσταση με την Αργεντινή

Η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναμένεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, στο διεθνές φιλικό απέναντι στο Μπενίν.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, στις 02:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής στο διεθνές φιλικό με το Μπενίν.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, στις 02:00. Πρόκειται για το τελευταίο «ταγκό» του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης. Συντονιστείτε με το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ για την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής.

Στον σχολιασμό του αγώνα θα είναι ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Ιωσήφ Νικολάου».