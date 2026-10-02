Πρεμιέρα για το ΣΠΟΡ FM TV

Σήμερα αναμένεται να βγει στον αέρα το νέο συνδρομητικό κανάλι ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου.

Πρεμιέρα για το ΣΠΟΡ FM TV
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Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει σήμερα το απόγευμα το νέο συνδρομητικό κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του νέου καναλιού φτάνει στο τέλος της μιας και αύριο σηκώνει αυλαία η Stoiximan Greek Basketball League, η οποία θα καλύπτεται τηλεοπτικά από την νέα πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ολόκληρη την πρώτη αγωνιστική εντελώς δωρεάν χωρίς να απαιτηθεί κάποια συνδρομή. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει τους τηλεθεατές να γνωρίσουν την πλατφόρμα.

Μένει να φανεί το ακριβές χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος, καθώς ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι, στο ΣΠΟΡ FM TV συμπεριλαμβάνονται ακόμα οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή για την Stoiximan Super League, όπως επίσης και όλοι οι αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μαζί με τον τελικό του Super Cup.

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