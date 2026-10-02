ΑΕΚ: Νοκ άουτ και ο Κατσίβελης για την πρεμιέρα στην GBL με το Μαρούσι

Νέα απουσία λόγω τραυματισμού προέκυψε στην ΑΕΚ, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της στη Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι, καθώς εκτός μάχης τέθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο έμπειρος γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Mediterraneo Hospital, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Ο Κατσίβελης έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Ένωσης, καθώς εκτός δράσης παραμένουν επίσης οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Νέα ατυχία για τη “Βασίλισσα”.

Εκτός μάχης εν όψει της αυριανής πρεμιέρας Πρωταθλήματος με το Μαρούσι τέθηκε (και) ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο έμπειρος γκαρντ υπεβλήθη σε εξετάσεις στο Mediterraneo Hospital και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού παραμένουν οι Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ».