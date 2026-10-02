Η Stoiximan GBL επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο και, αν κρίνουμε από το ρόστερ και τις φετινές φιλοδοξίες, έχουμε μπροστά μας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σεζόν των τελευταίων χρόνων.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παραμένουν τα δύο μεγάλα φαβορί, αλλά ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ, ο φιλόδοξος Άρης και αρκετές ομάδες που έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ζημιές, βάζουν φωτιά από την πρώτη αγωνιστική.

Πάμε να δούμε τι μας περιμένει.