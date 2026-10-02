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Ηρακλής: Sold out το Ιβανώφειο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Δεν έμεινε εισιτήριο για το παιχνίδι της Κυριακής (04/10), με το Ιβανώφειο να αναμένεται κατάμεστο στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό.

Ηρακλής: Sold out το Ιβανώφειο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό
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Με γεμάτες εξέδρες θα υποδεχθεί ο Ηρακλής τον Ολυμπιακό την Κυριακή (04/10), καθώς τα εισιτήρια της αναμέτρησης στο Ιβανώφειο εξαντλήθηκαν.

Οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο για την κυριακάτικη αναμέτρηση.

Πρόκειται για το πρώτο sold out της σεζόν στο Ιβανώφειο, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου του Γηραιού για το συγκεκριμένο παιχνίδι και την αυξημένη ζήτηση που υπήρξε τις τελευταίες ημέρες.

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