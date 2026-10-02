Μάντσεστερ Σίτι: Η πρώτη ανακοίνωση της FA - «Υπόθεση με σημαντικές συνέπειες»

Την πρώτη της επίσημη τοποθέτηση έκανε η Αγγλική Ποδοσφαιρική ομοσπονδία, FA αναφορικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 κατηγορίες παραβιάσεων οικονομικών κανονισμών από μια ανεξάρτητη επιτροπή.

Στην ανακοίνωσή της η FA έκανε λόγο για μια «υπόθεση με σημαντικές συνέπειες για την ακεραιότητα του παιχνιδιού» και τονίζοντας πως εξετάζει προσεκτικά όλα τα δεδομένα και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο δικών της πειθαρχικών ενεργειών.

Σήμερα η διορία της Σίτι για να κάνει έφεση

Ο σύλλογος έχει προθεσμία έως σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να καταθέσει έφεση. Η προσφυγή, εφόσον ασκηθεί, θα εξεταστεί από νέα τριμελή επιτροπή, διαφορετική από εκείνη που εξέδωσε την αρχική απόφαση. Η διαδικασία της έφεσης διεξάγεται ιδιωτικά και παραμένει εμπιστευτική, όπως αναφέρει το Skysports.

Η έφεση, πάντως, δεν αποτελεί το μόνο στάδιο που απομένει. Η Premier League θα προχωρήσει σε ξεχωριστή διαδικασία για τον καθορισμό της ποινής, καθώς η απόφαση περί ενοχής δεν συνοδεύεται ακόμη από επιβληθείσα κύρωση. Η σχετική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής.

Τι θα υποστηρίξει στην έφεση της η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποστηρίξει στην έφεσή της ενώπιον της Πρέμιερ Λιγκ ότι τα επιπλέον έσοδα από τις χορηγικές της συμφωνίες μεταξύ 2009 και 2018 προήλθαν από την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Μια ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι η Σίτι παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες της Πρέμιερ Λιγκ, μετατρέποντας 830,69 εκατ. λίρες χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες σε έσοδα από χορηγίες.

Οι δικηγόροι της Σίτι υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης του 2024 ότι η χρηματοδότηση προήλθε από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, αλλά αυτό απορρίφθηκε από την επιτροπή.

Στην απόφασή της, η ανεξάρτητη επιτροπή «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια εξήγηση που ο σύλλογος είχε επινοήσει πολύ μετά τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει την πραγματικότητα του Σχεδίου Συγκαλυμμένης Χρηματοδότησης».

Η Μάντσεστερ Σίτι ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρεία Newton Investment and Development LLC του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν.

Ο Σεΐχης Μανσούρ είναι μέλος της κυβερνώντος οικογένειας του Αμπού Ντάμπι και κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση πριν από τη λήξη της προθεσμίας την Παρασκευή.