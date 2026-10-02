Super League: Οι μεγάλοι κερδισμένοι αλλά και οι χαμένοι των ανατιμήσεων του Transfermarkt

Το Transfermarkt προχώρησε σε ανατίμηση της χρηματιστηριακής αξίας 107 ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στη Super League και από αυτή προέκυψαν νέες πρωτιές για τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του Ελληνικού πρωταθλήματος, με μόλις έναν Έλληνα να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα αυτής της λίστας.

Ωστόσο, από τις εν λόγω ανατιμήσεις προέκυψαν και μεγάλοι νικητές που είδαν την χρηματιστηριακή τους αξίζει να «εκτοξεύεται» και να υπερδιπλασιάζεται, ενώ άλλοι είδαν τις ποδοσφαιρικές τους μετοχές να... κατρακυλούν.

Ο πιο κερδισμένος από τις ανατιμήσεις του Transfermarkt είναι ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Ντάβιντ Κάρμο ο οποίος «κέρδισε» 3 εκατομμύρια στην χρηματιστηριακή του αξία και από τα 5 που ήταν ο προηγούμενος υπολογισμός, «πήδηξε» στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί λίγο πιο πίσω το «θωρηκτό» του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Αντρέας Τετέι. Ο κεντρικός επιθετικός των «Πράσινων» με το εκρηκτικό ξεκίνημα που απολαμβάνει στη σεζόν πρόσθεσε ακόμα δύο εκατομμύρια στην χρηματιστηριακή του αξία και έπιασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ζινετίν Σμαϊλοβίτς που ανέβασε το «κασέ» του στα 5 εκατομμύρια, κερδίζοντας +2 εκατομμύρια στην αξία του και στην 4η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Μάρκους Πέντερσεν που και αυτός «έπιασε» τα 5 εκατομμύρια, προσθέτοντας 1,5 εκατομμύριο στην τιμή του σύμφωνα με την νεότερη ανατίμηση.

Την 5αδα συμπληρώνει ο ηγέτης της αφετηρίας του Παναθηναϊκού, Βισέντε Ταμπόρδα που πρόσθεσε 1 εκατομμύριο στην αξία του και έφτασε και αυτός τα 5 εκατομμύρια.

Δείτε τη λίστα των κερδισμένων:

https://www.instagram.com/p/Dd9E42nm6U8/

Οι χαμένοι της ανατίμησης

Αντίστοιχα σε μια ανατίμηση, εκτός από τους μεγάλους νικητές που βλέπουν την αξία τους να εκτοξεύονται σε νέα ύψη, μοιραία υπάρχουν και αυτοί που χάνουν αξία στην μεταγραφική αγορά.

Στην «κορυφή» αυτής της λίστας βρίσκεται το μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Λέον Μπέιλι ο οποίος έχασε 5 εκατομμύρια από την αξία του και από τα 14 εκατομμύρια, έφτασε στα 9.

Επόμενος χαμένος είναι ο Ιμράν Λούζα, ο οποίος άφησε την Championship και την Γουότφορντ για την Super League και τον Παναθηναϊκό. Η χρηματιστηριακή αξία του Μαροκινού έκανε «βουτιά» 4 εκατομμυρίων και έφτασε τα 10 εκατομμύρια συνολικά.

Στην τρίτη θέση συναντάται ένα παράδοξο καθώς βλέπουμε τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος συνολικά είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της Superleague με χρηματιστηριακή αξία στα 22 εκατομμύρια, να χάνει και 3 εκατομμύρια από την αξία του με βάση την ανατίμηση.

Αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή του Ουναϊ στην 4η θέση της λίστας των χαμένων. Από την χρηματιστηριακή του αξία αφαιρέθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ και από τα 18 που βρισκόταν προηγουμένως, έφτασε τα 16. Αποτελεί επίσης τον 3ο πιο ακριβό παίχτη του Ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτική η 10αδα των «χαμένων»