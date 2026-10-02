Εθνική Ελλάδας: Το αρχηγικό μήνυμα Παυλίδη για τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα

Η Εθνική μας ομάδα κρατούσε μέχρι το 89ο λεπτό τη νίκη και το απόλυτο 3/3 στον Β΄όμιλο της League Phase του Nations League στα δικά της χεριά, ωστόσο το γκολ του Τιτζάνι Ράιντερς τις στέρησε τους 9 βαθμούς, αφήνοντας μια... πικρή γεύση στους διεθνείς.

Παρότι η Εθνική δεν κέρδισε, παρέμεινε στην πρώτη θέση του απαιτητικού ομίλους της με 7 βαθμούς, αφήνοντας από κάτω της την Ολλανδία με 5 βαθμούς, την Γερμανία με 4 και τη Σερβία να μην έχει ακόμα πάρεις τους πρώτους της βαθμούς.

Η χθεσινή αναμέτρηση ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη για τον αρχηγό της Εθνικής, Βαγγέλη Παυλίδη αφού αφενός έπαιξε στην γενέτειρα του, Θεσσαλονίκη και παράλληλα αγωνιζόταν κόντρα στην χώρα στην οποία «ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά, την Ολλανδία.

Ο Παυλίδης αγωνίστηκε στην Ολλανδία από το 2018, αρχικά με τη φανέλα της Βίλεμ, μέχρι το 2024 όταν και αποχώρησε από την ΑΖ Άλκμααρ για να μετακομίσει στην Μπενφίκα.

Έτσι, ο αρχηγός της Εθνικής την επομένη της ισοπαλίας με την Ολλανδία έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media για την ιδιαίτερη αυτή συγκυρία αλλά και ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

«Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα. Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσίευσή του στα social media.