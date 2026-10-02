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Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Βουρκωμένος ο Σάλιακας στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου

Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
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Λίγες στιγμές μπορούν να συγκριθούν με την τιμή και την υπερηφάνεια ενός ποδοσφαιριστή την στιγμή που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο και αγωνίζεται για την χώρα του.

Νιώθει την ευθύνη του να εκπροσωπεί ένα ολόκληρο έθνος και σίγουρα αποτελεί μια στιγμή που ονειρεύεται ένας αθλητής από την πρώτη στιγμή που ξεκινά την επαγγελματική του πορεία.

Έτσι λοιπόν και ο Μανώλης Σάλιακας φάνηκε να πλημμυρίζεται από συναίσθημα υπερηφάνειας φορώντας τη Γαλανόλευκη πριν τη σέντρα στον τρίτο αγώνα του Β΄ομίλου της League Phase του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα.

O δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού που επέστρεψε μετά από χρόνια παρουσίας του στη Γερμανία και τη Ζανκτ Πάουλι, επέστρεψε και στις κλήσεις της Εθνικής από το μακρινό 2021 που είχε κληθεί από τον Φαν Σκίπ.

Ξεκινώντας λοιπόν βασικός για πρώτη φορά με την φανέλα της Εθνικής μας στην κατάμεστη και sold out Τούμπα, ο Μανώλης Σάλιακας δάκρυσε από υπερηφάνεια κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή:

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