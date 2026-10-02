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Ελλάδα: Ο Γιοβάνοβιτς στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές Εθνικών ομάδων - Αναλυτική λίστα

Σε ποια θέση της κατάταξης των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών βρίσκεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 

Ελλάδα: Ο Γιοβάνοβιτς στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές Εθνικών ομάδων - Αναλυτική λίστα
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Η Γερμανική Βild με δημοσίευμά της διέρρευσε τις απολαβές των ομοσπονδιακών προπονητών, με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς που οδηγεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε μια ξέφρενη πορεία στο Nations League, να βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι ο οποίος από τη συνεργασία του με τη «Σελεσάο» εισπράττει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο προπονητής που ήδη ηττήθηκε μια φορά από την Εθνική μας και καλείται να μας αντιμετωπίσει ξανά την Κυριακή (04/10, 21:45) στην Τούμπα.

Λόγος γίνεται για τον προπονητή της Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος λαμβάνει 7 εκατομμύρια ετησίως. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κατατάσσεται τρίτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απολαβές 6,8 εκατομμυρίων ευρώ, μπροστά από τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος κερδίζει 6 εκατομμύρια ευρώ με την Αγγλία. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε έρχεται πέμπτος με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ακολουθεί ο Ζορζέ Ζεσούς της Πορτογαλίας με ετήσιο μισθό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Πίσω του είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος κερδίζει 3,6 εκατομμύρια ευρώ με τη Γαλλία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται ακριβώς έξω από την 10αδα των πιο ακριβοπληρωμένων ομοσπονδιακών προπονητών, λαμβάνοντας 900.000 ευρώ σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα:

https://www.instagram.com/p/Dd9iG5hiVG9/

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Ελλάδα: Ο Γιοβάνοβιτς στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές Εθνικών ομάδων - Αναλυτική λίστα

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