· Παναθηναϊκός

Οι απόντες του τελευταίου… πιάτου της τρίτης αγωνιστικής

Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με έξι αναμετρήσεις και το ιατρικό δελτίο να είναι «πλούσιο».

Οι απόντες του τελευταίου… πιάτου της τρίτης αγωνιστικής
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Τελευταία… πράξη, απόψε, για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τους προπονητές των ομάδων να έχουν να διαχειριστούν πολλά προβλήματα τραυματισμών. Και για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει να αντιμετωπίσει τα περισσότερα και τα σοβαρότερα.

Μπεσίκτας -Μπαρτσελόνα: Η ομάδα της Τουρκίας δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζέφρις και Σισοκό, ενώ για τους Καταλανούς εκτός πλάνων είναι οι Νίμπο, Μακουντού και Εωουόμαν.

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι: Ο Λάρκιν είναι αμφίβολος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ οι Τζαϊτέ και Μούσα εκτός για το Ντουμπάι.

Μπάγερν – Παρτίζαν: Λευκό απουσιολόγιο για την Μπάγερν, νοκ-άουτ οι Μαρίνκοβιτς – Γουίλις για την Παρτίζαν, που έχει αμφίβολους τους Λοβέρν και Στίβενς.

Βιλερμπάν – Βαλένθια: Απών ο Ντόσου-Γιόβο για τους Γάλλους, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Ουάσινγκτον.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Σταθερά εκτός Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ για τον Παναθηναϊκό που δε μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ ο Κάτας δεν υπολογίζει σίγουρα στους ΝτιΜπαρτολομέο και Λάβι, με τη συμμετοχή του Τάις να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο: Μοναδικός απών ο Μάρσιο Σάντος για την Μπασκόνια.

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