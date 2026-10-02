Οι απόντες του τελευταίου… πιάτου της τρίτης αγωνιστικής

Τελευταία… πράξη, απόψε, για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τους προπονητές των ομάδων να έχουν να διαχειριστούν πολλά προβλήματα τραυματισμών. Και για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει να αντιμετωπίσει τα περισσότερα και τα σοβαρότερα.

Μπεσίκτας -Μπαρτσελόνα: Η ομάδα της Τουρκίας δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζέφρις και Σισοκό, ενώ για τους Καταλανούς εκτός πλάνων είναι οι Νίμπο, Μακουντού και Εωουόμαν.

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι: Ο Λάρκιν είναι αμφίβολος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ οι Τζαϊτέ και Μούσα εκτός για το Ντουμπάι.

Μπάγερν – Παρτίζαν: Λευκό απουσιολόγιο για την Μπάγερν, νοκ-άουτ οι Μαρίνκοβιτς – Γουίλις για την Παρτίζαν, που έχει αμφίβολους τους Λοβέρν και Στίβενς.

Βιλερμπάν – Βαλένθια: Απών ο Ντόσου-Γιόβο για τους Γάλλους, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Ουάσινγκτον.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Σταθερά εκτός Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ για τον Παναθηναϊκό που δε μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ ο Κάτας δεν υπολογίζει σίγουρα στους ΝτιΜπαρτολομέο και Λάβι, με τη συμμετοχή του Τάις να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο: Μοναδικός απών ο Μάρσιο Σάντος για την Μπασκόνια.