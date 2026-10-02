Super League: Αυτές είναι οι νέες χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών -Ποιος είναι στην κορυφή

Το Transfermarkt προχώρησε στην ανανέωση των χρηματιστηριακών αξιών των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στη Super League, μεταβάλλοντας τις αποτιμήσεις 107 ποδοσφαιριστών του Ελληνικού πρωταθλήματος.

Όπως είναι φυσικό, η ανανέωση των αξιών έφερε ανακατανομή στους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές, με 4 ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν το φετινό καλοκαίρι να «φιγουράρουν» στις τέσσερις πρώτες θέσεις του σχετικού πίνακα.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα με την χρηματιστηριακή του αξία να βρίσκεται στα 22 εκατομμύρια, ποσό που «ζαλίζει» για τα δεδομένα της Super League. Από κοντά ακολουθεί το άλλο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα που απέχει μόλις 4 εκατομμύρια από τον Σα, με την αξία του να είναι στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Την τρίτη θέση της εν λόγω λίστας καταλαμβάνει ο «μάγος» του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ. Η τιμή του Μαροκινού μειώθηκε δύο εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση και από τα 18 εκατομμύρια, έπεσε στα 16.

Την 4η και την 5η θέση συμπληρώνουν επίσης δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες με 15 εκατομμύρια και ο Σαντιάγκο Έσε με 14 εκατομμύρια αξία αντίστοιχα.

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Ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται στη λίστα έπειτα από τη φυγή Κωνσταντέλια, Τζολάκη και Μουζακίτη είναι ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος βρίσκεται στην 6η θέση με την χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι νέες χρηματιστηριακές αξίες του Big-5 οι μεταβολές τους

ΑΕΚ

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: 5 εκατ. ευρώ (−1 εκατ. ευρώ)Ντέρεκ Κουτέσα: 3 εκατ. ευρώ (−500.000)Ζίνι: 3 εκατ. ευρώ (+500.000)Κέρβιν Αριάγκα: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)Σταύρος Πήλιος: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)Μίλαν Βίταλις: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)Χρήστος Αλεξίου: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)Ζοάο Μάριο: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)Φραντζί Πιερό: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)Μπάμης Λυκογιάννης: 1 εκατ. ευρώ (−200.000)Μάριος Μπαλαμώτης: 150.000 ευρώ (+150.000)Σπύρος Χριστακόπουλος: 100.000 ευρώ (+100.000)

Ολυμπιακός

Γκουστάβο Σα: 22 εκατ. ευρώ (−3 εκατ. ευρώ)Λέον Μπέιλι: 9 εκατ. ευρώ (−5 εκατ.)Ζότα Σίλβα: 9 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)Νταβίντ Κάρμο: 8 εκατ. ευρώ (+3 εκατ.)Μάρκους Πέντερσεν: 5 εκατ. ευρώ (+1,5 εκατ.)Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς: 5 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.)Αγιούμπ Ελ Κααμπί: 4 εκατ. ευρώ (−500.000)Στέφαν Ορτέγκα: 3,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Ρέμο Φρόιλερ: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Μανώλης Σάλιακας: 1,8 εκατ. ευρώ (−200.000)Μπάλσα Πόποβιτς: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)

ΠΑΟΚ

Ντιέγκο Κόστα: 10 εκατ. ευρώ (−2 εκατ. ευρώ)Σιμόν Μπανζά: 8 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)Τομ Λουσέ: 6 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)Κρίστιαν Γιάκιτς: 5 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)Δημήτρης Γιαννούλης: 3,5 εκατ. ευρώ (+500.000)Παντελής Χατζηδιάκος: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Ανέστης Μύθου: 2,5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)Τάχα Άλι: 2 εκατ. ευρώ (+500.000)Δημήτρης Χατσίδης: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)Δημήτρης Μπαταούλας: 400.000 ευρώ (+200.000)

Παναθηναϊκός

Αζεντίν Ουναΐ: 16 εκατ. ευρώ (−2 εκατ. ευρώ)Ανάς Σαλάχ-Εντίν: 10 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)Ιμράν Λουζά: 10 εκατ. ευρώ (−4 εκατ.)Βίκτορ Κρίστιανσεν: 7 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)Ανδρέας Τετέι: 6 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.)Βισέντε Ταμπόρδα: 5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)Έλμιν Ράστοντερ: 3,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Στέφαν ντε Φράι: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Τριαντάφυλλος Τσάπρας: 2,5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)Σβέριρ Ίνγκασον: 1,5 εκατ. ευρώ (−300.000)Γιώργος Κάτρης: 1 εκατ. ευρώ (+500.000)Παναγιώτης Μπινιάρης: 200.000 ευρώ (+200.000)

Άρης

Ρικάρντο Βέλιο: 3,5 εκατ. ευρώ (+500.000 ευρώ)Μπρούμα: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)Μπόσκο Σούταλο: 1,8 εκατ. ευρώ (−200.000)Τομ Ντέλε-Μπασίρου: 1,5 εκατ. ευρώ (−300.000)Ζερεμί Πετρίς: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)Μιχάλης Βοριαζίδης: 400.000 ευρώ (+200.000)Κωνσταντίνος Χαρούπας: 150.000 ευρώ (+150.000)Ματάρ Τιάμ: 100.000 ευρώ (+100.000)Σαραφιανός Παπασαραφιανός: 50.000 ευρώ (+50.000)