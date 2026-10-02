Όταν μένεις μ’ αυτό το… αχ κόντρα στην Ολλανδία!

Απίστευτο είναι αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την Εθνική Ελλάδας. Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» εμφανίστηκε πανέτοιμο στο πρώτο «παράθυρο» της φετινής σεζόν και στα πρώτα ματς του Nations League και έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο. Και για να είμαι ακριβής, να δώσει τις κατάλληλες… απαντήσεις σ’ όλους αυτούς που αρέσκονται σε αφ’ υψηλού κριτική.

Το βράδυ της Πέμπτης (01/10) η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε μία… ανάσα ή καλύτερα μία… άμυνα μακριά από το απόλυτο των νικών στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League A, σ’ έναν όμιλο με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.

Πάμε πάλι… Η Εθνική Ελλάδας, αυτή που πιο παλιά είχε χαρακτηριστεί και Εθνική Μυκόνου, βρέθηκε μερικά λεπτά από ένα ιστορικό 3Χ3 κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Τρεις ιστορικές εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Τρεις σχολές ποδοσφαίρου, όχι μόνο για την ήπειρό μας, αλλά και παγκοσμίως.

Ίσως πολλοί να μην το έχουν καταλάβει, αλλά όταν τελειώνει το ματς με την Ολλανδία και μέσα σου είσαι λυπημένος, όχι από την προσπάθεια ή την εικόνα των διεθνών, αλλά από το αποτέλεσμα, τότε, μάλλον αυτή η εθνική που μέχρι πριν λίγο καιρό λοιδορείτο σχεδόν απ’ όλους μας, έχει ανέβει πολλά επίπεδα.

Και το πιο σωστό, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι να συνεχίσουμε να την λοιδορούμε. Όχι μόνο την εθνική, αλλά και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες! Φυσικά και αστειεύομαι! Αυτή είναι η στιγμή όλοι μας να βάλουμε κάτω από την Ελλάδα μας, όλες τις προσωπικές μας επιθυμίες και βλέψεις. Διότι αυτή η εθνική δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία… απόχρωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Βέβαια, αυτό που προσωπικά γουστάρω σαν τρελός είναι οι απαντήσεις που δίνουν άπαντες στην εθνική. Από τον κόουτς, που μέχρι λίγο καιρό ήταν καλός αλλά όχι για το… κάτι παραπάνω, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, που ο ένας δεν έκανε, ο άλλος έπαιζε με μέσο και ο τρίτος ήταν άμπαλος. Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες είναι λες και κάποιος στην ομάδα μάζεψε όλες τις «κριτικές» και τα σχόλια και πλέον κάθεται πίσω και απολαμβάνει τις απαντήσεις.

Όπως και να έχει η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μία ακόμα τεράστια πρόκληση. Τον αγώνα με την Γερμανία, όπου στόχος είναι να κλείσει το πρώτο «παράθυρο» ως αήττητη στον όμιλο. Και αν κάποιος περιμένει πως τα «πάντσερ» θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη για να χάσουν και να φύγουν, τότε μάλλον δεν πρέπει να την… μυρίζει τη μπαλίστα.

Το πιο σημαντικό είναι αυτοί που θα πάνε στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Κυριακής (04/10) αλλά και όσοι παρακολουθήσουν από την τηλεόραση τις προσπάθειες των διεθνών να στηρίξουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να μείνουν ικανοποιημένοι απ’ αυτό που θα δουν στο χορτάρι. Όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από την προσπάθεια και την νοοτροπία των διεθνών. Και η Εθνική Ελλάδας έχει αποδείξει πως έχει την κατάλληλη νοοτροπία.