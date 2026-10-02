Μαρία Σάκκαρη: Με Πάουλα Μπαντόσα στο διπλό του China Open

Μία ιδιαίτερη συνεργασία θα έχουν στο China Open η Μαρία Σάκκαρη και η Πάουλα Μπαντόσα, καθώς οι δύο τενίστριες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο διπλό της διοργάνωσης.

Στον πρώτο γύρο, Σάκκαρη και Μπαντόσα θα βρεθούν απέναντι στις έμπειρες Έλεν Πέρες και Ντέμι Σκουρς, σε μία αναμέτρηση που θα αποτελέσει την πρώτη τους κοινή παρουσία στο τουρνουά.

Παράλληλα με το διπλό, η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της και στο μονό. Η Ελληνίδα τενίστρια θα κάνει την πρεμιέρα της στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Στορμ Χάντερ.

Από την άλλη πλευρά, η Πάουλα Μπαντόσα προέρχεται από σημαντική νίκη στον πρώτο γύρο του μονού, καθώς επικράτησε της Ντάρια Κασάτκινα. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η πάντα επικίνδυνη Γέλενα Οσταπένκο.