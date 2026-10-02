«Περήφανος που είδα τον γιο μου να παίζει στην Τούμπα» - Η ανάρτηση του Βάιου Καρέτσα

Υπερηφάνεια αισθάνεται ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Βάιος που βλέπει τον γιο του να διαγράφει μια καταπληκτική ποδοσφαιρική πορεία διαπρέποντας στη Ντόρτμουντ στην οποία μεταγράφηκε το καλοκαίρι, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας στην φοβερή πορεία που διαγράφει ως τώρα στο Nations League.

Ο Βάιος Καρέτσας, όπως και ο Κωνσταντίνος, έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη τους προς τον ΠΑΟΚ και παρότι αμφότεροι έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, η σύνδεσή τους με τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Επομένως, το να βλέπει ο πατέρας τον γιου του να αγωνίζεται στο γήπεδο της Τούμπας με τη «Γαλανόλευκη» και το Εθνόσημο στο στήθος συγκίνησε ιδιαίτερα τον Βάιο Καρέτσα, γεγονός που μαρτυρά και η ανάρτησή του στα social media.

Ο πατέρας του 18χρονου εξτρέμ της Ντόρτμουντ ανέβασε σχετική φωτογραφία από τις εξέδρες και έγραψε: «Περήφανος να βλέπω τον γιο μου να παίζει σ' αυτό το γήπεδο».