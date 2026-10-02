Μάντσεστερ Σίτι: Τα ΗΑΕ απειλούν με διπλωματικό επεισόδιο το Ηνωμένο Βασίλειο

Πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει το σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League από ανεξάρτητη επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Bloomberg αναφέρει ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προειδοποίησαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η αυστηρότητα της ποινής που θα επιβληθεί στη Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διάθεσή τους για μελλοντικές δεσμεύσεις μεγάλης κλίμακας.

Τονίζεται πως ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, αδελφός του Προέδρου των ΗΑΕ.

Το δημοσίευμα, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί, επικαλείται πηγές και όχι επίσημη δήλωση ή σχόλιο από κάποιον επίσημο φορέα.

Η αναφορά του Bloomberg προσθέτει ότι τα ΗΑΕ θεωρούν ότι οι ενέργειες της Πρέμιερ Λιγκ επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δέχτηκε κριτική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επειδή δήλωσε ότι θα «ανησυχούσε» αν οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσιζαν να πουλήσουν τον σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Downing Street διευκρίνισε χθες τα σχόλιά του, με εκπρόσωπο της να δηλώνει: «Όπως κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός, η αρχική κρίση είναι σοβαρή και δεν μπορεί να υπάρχει καμία υπόνοια ότι κάποιος βρίσκεται πάνω από τους κανόνες.

Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη ανεξάρτητη διαδικασία. Είναι απαραίτητο να επιτραπεί να ακολουθήσει την πορεία της και να γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα.

Όπου διαπιστωθεί παράβαση, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κατάλληλες συνέπειες.»