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Η πορωτική ομιλία του Παυλίδη πριν τον αγώνα με Ολλανδία: «Μάγκες μέταλλο έχουμε, πάμε όλοι μαζί»

Δείτε την παρακάμερα της αναμέτρησης της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα

Η πορωτική ομιλία του Παυλίδη πριν τον αγώνα με Ολλανδία: «Μάγκες μέταλλο έχουμε, πάμε όλοι μαζί»
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Η Εθνική μας ομάδα βρέθηκε μια... άμυνα μακριά από τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία και το απόλυτο 3/3 στις πρώτες αναμετρήσεις της για τον Β΄Όμιλο της League Phase του Νations League, ωστόσο το γκολ του Ράιντερς μας στέρησε τους 9 βαθμούς.

Ωστόσο αν και η Εθνική δεν κέρδισε, παρέμεινε στην πρώτη θέση του απαιτητικού ομίλους της με 7 βαθμούς, αφήνοντας από κάτω της την Ολλανδία με 5 βαθμούς, την Γερμανία με 4 και τη Σερβία να μην έχει ακόμα πάρεις τους πρώτους της βαθμούς.

Το γήπεδο της Τούμπας ήταν κατάμεστο με την ΕΠΟ να ανακοινώνει sold out, όπως sold out θα είναι και ο αγώνας με την Γερμανία, και έτσι στην έδρα της Εθνικής για αυτό το παράθυρο δεν έπεφτε καρφίτσα με την ατμόσφαιρα να είναι... καυτή.

Το κλίμα ωστόσο είχε αρχίσει να... φουντώνει από νωρίτερα με την πορωτική ομιλία του αρχηγού, Βαγγέλη Παυλίδη που θέλησε να τονώσει το ηθικό των συμπαικτών του πριν από την αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά κάναμε δύο σημαντικές νίκες αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», ήταν τα λόγια του Παυλίδη.

Δείτε την παρακάμερα από την ισοπαλία της Ελλάδας με την Ολλανδία.

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