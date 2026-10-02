Μάντσεστερ Σίτι: Υπέβαλε επίσημα έφεση για τις 114 κατηγορίες που κρίθηκε ένοχη - Τι υποστηρίζει

Η Μάντσεστερ Σίτι άσκησε έφεση, αφού κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Πρέμιερ Λιγκ από ανεξάρτητη επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε σχετική δήλωση αναφέρεται:

«Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι στις 7 μ.μ. της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026 ο σύλλογος υπέβαλε ολοκληρωμένη έφεση κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Πρέμιερ Λιγκ, σε σχέση με την πειθαρχική υπόθεση.

Η σταθερή θέση του συλλόγου είναι ότι, για πολλαπλούς λόγους, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα, τόσο νομικά όσο και σε επίπεδο αρχών και πραγματικών περιστατικών, και δεν είναι αξιόπιστη.

«Ο σύλλογος είναι αθώος έναντι των κατηγοριών που διατυπώθηκαν από την Πρέμιερ Λιγκ και υπάρχει ένα εκτενές σύνολο αδιάψευστων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν όλες τις θέσεις του, σχετικά με την υπόθεση αυτή.

«Θα συνεχίσουμε να τηρούμε τη δέουσα διαδικασία και είμαστε αναγκαστικά περιορισμένοι ως προς το τι μπορούμε να πούμε περαιτέρω, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες».

Ποιες ποινές προβλέπονται

Οι κανονισμοί της Premier League δίνουν στην επιτροπή αρκετές επιλογές. Μεταξύ άλλων, μπορούν να επιβληθούν χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα αποβολής ενός συλλόγου από τη διοργάνωση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, προκαθορισμένος αριθμός βαθμών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό οικονομικών παραβάσεων. Επομένως, σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποφασιστεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο το ύψος οποιασδήποτε πιθανής αφαίρεσης βαθμών.

Τι θα συμβεί αν η Μάντσεστερ Σίτι αποβληθεί από την Premier League

Όταν γίνεται λόγος για αποβολή από το πρωτάθλημα της Premier League, δε γίνεται λόγος για υποβιβασμό αλλά για κάτι πολύ βαρύτερο με φοβερές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Με λίγα λόγια σημαίνει πως δεν θα αποτελεί πλέον σύλλογο της Premier League.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο η Σίτι θα πρέπει τότε να απευθυνθεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) και να υποβάλει αίτηση για να επανενταχθεί στην ποδοσφαιρική πυραμίδα σε χαμηλότερο επίπεδο.

Στη συνέχεια, το ζήτημα της επανένταξης εναπόκειται στην FA και στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Λίγκα.

Σε αυτό το σενάριο, η FA θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να αποφασίσει πού θα αγωνιστεί στη συνέχεια η Σίτι. Το πού ακριβώς θα είναι αυτό είναι άγνωστο, και αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα.

Η υπόθεση μπορεί να έχει και συνέχεια εκτός Premier League

Η εξέλιξη της υπόθεσης δεν αποκλείεται να προκαλέσει και νέες νομικές κινήσεις από άλλους συλλόγους. Εφόσον υπάρξουν οριστικές κυρώσεις, ομάδες που θεωρούν ότι επηρεάστηκαν αγωνιστικά ή οικονομικά από τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η Σίτι δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για την υπόθεση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Premier League, το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο για ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

Έτσι, παρά τη σημαντική εξέλιξη στην πολύχρονη υπόθεση, η τελική κατάληξη απέχει ακόμη. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η απόφαση της Μάντσεστερ Σίτι για την έφεση και, στη συνέχεια, η ξεχωριστή διαδικασία για την επιβολή των πιθανών κυρώσεων.