ΠΑΟΚ: Έκρινε το φιλικό ο Λουσέ - Επέστρεψε ο Μπανζά

Με ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ το πρόγραμμα της Παρασκευής στη Νέα Μεσημβρία.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 1-0, σε παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και είχε διάρκεια δύο ημιχρόνων των 35 λεπτών. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λουσέ στο 12ο λεπτό, όταν με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους δύο προπονητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αρκετούς ποδοσφαιριστές και να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλους όσοι ήταν διαθέσιμοι.

Στο φιλικό συμμετείχε και ο Σιμόν Μπανζά, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Κονγκό.

Από εκεί και πέρα, οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο δεν συμμετείχαν στο φιλικό, καθώς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (05.10) στις 17:30, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.