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Ελλάδα – Γερμανία: Ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι διαιτητής της αναμέτρησης

Γαλλίκη... υπόθεση οι διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γερμανία 

Ελλάδα – Γερμανία: Ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι διαιτητής της αναμέτρησης
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Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία για τον Β΄όμιλο της League Phase του Nations League (04/10, 21:45)

Για τον κρίσιμο αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η UEFA όρισε τον πολύπειρο Γάλλο διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τον Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ 4ος διαιτητής έχει οριστεί ο Ερίκ Βατελιέ.

Στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Γάλλοι Ζερόμ Μπισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.

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