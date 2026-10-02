Ελλάδα – Γερμανία: Ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι διαιτητής της αναμέτρησης

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία για τον Β΄όμιλο της League Phase του Nations League (04/10, 21:45)

Για τον κρίσιμο αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η UEFA όρισε τον πολύπειρο Γάλλο διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τον Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ 4ος διαιτητής έχει οριστεί ο Ερίκ Βατελιέ.

Στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Γάλλοι Ζερόμ Μπισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.