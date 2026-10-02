Super League: Ξεκίνησε η κουβέντα για τα τηλεοπτικά - «Θα το κάνουμε με όσους θέλουν»

Η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης τηλεδιάσκεψης της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Super League, με τη συζήτηση να ανοίγει επίσημα γύρω από την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (02/10) και αντικείμενό της ήταν η προοπτική κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αναδιανομή των εσόδων υπέρ των «μικρομεσαίων» ΠΑΕ.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης κατατέθηκαν διαφορετικές απόψεις, ενώ η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη. Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο στην επόμενη συνάντηση να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιριών PricewaterhouseCoopers και Deloitte.

Πριν από τη σημερινή συζήτηση είχε προηγηθεί επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία τέθηκαν τέσσερις βασικοί άξονες: τα συνολικά έσοδα, η εμπορικότητα, τα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιείται η διανομή των εσόδων στο εξωτερικό.

Ο Γιάννης Αλαφούζος συμφώνησε με τα βασικά σημεία, εξέφρασε όμως τις ενστάσεις του κυρίως για τον παράγοντα της εμπορικότητας. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί ένα από τα σημεία που δυσκολεύουν την προσπάθεια για μεγαλύτερη ενίσχυση των μικρότερων ομάδων.

«Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πιθανό να προκαλέσει εντάσεις και διαφωνίες, ειδικά μεταξύ των Big-4.

Ο πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε, παράλληλα, και το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πρόταση χωρίς τη συμμετοχή όλων των ομάδων, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνολική συμφωνία.

«Αν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε: «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε».

Στη συνέχεια, ο Μηνάς Λυσάνδρου από την ΑΕΚ έθεσε το ζήτημα της συνολικής αύξησης των εσόδων, υπογραμμίζοντας πως η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στο τηλεοπτικό συμβόλαιο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε πως «τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα», αναφερόμενος παράλληλα στο τριετές συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ με τη Stoiximan.

«Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει με τη Stoiximan ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών», ανέφερε.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης πρότεινε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία σε συνεργασία με την European League, προκειμένου να συγκεντρωθούν γρήγορα τα απαραίτητα στοιχεία. Όπως ανέφερε, η εμπλοκή των PwC και Deloitte ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση.

Θετικός στην εμπλοκή της PwC εμφανίστηκε ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος πρότεινε να σταλεί άμεσα μήνυμα στην European League και στην Players Association, ώστε να εξεταστούν τα μοντέλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα σχετικά έσοδα.

Η Εύη Κουτσαυτάκη, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό, στάθηκε από την πλευρά της στη σημασία της εμπορικότητας των ΠΑΕ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα βασικό κριτήριο που χρησιμοποιείται διεθνώς και λαμβάνεται υπόψη στα μοντέλα διανομής.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η Μαρία Γκοντσάρεβα, η οποία τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ζητώντας παράλληλα να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα τόσο για τη διαδικασία όσο και για το σκεπτικό που θα ακολουθηθεί.

Τέλος, η Κάτια Κοξένογλου από τον Ατρόμητο έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Όπως ανέφερε, υπάρχουν έξοδα, όπως αυτά για το VAR και το Goal Line Technology, τα οποία επιμερίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ομάδες, την ώρα που τα έσοδα των μικρότερων ΠΑΕ δεν ακολουθούν την ίδια πορεία με εκείνα των μεγαλύτερων.