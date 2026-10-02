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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το σχόλιο για το... μπιφ του Μπαρτζώκα με τους παίκτες της Βίρτους

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το viral βίντεο με τα σπρωξίματα του Γιώργου Μπαρτζώκα στους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια στο φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το σχόλιο για το... μπιφ του Μπαρτζώκα με τους παίκτες της Βίρτους
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Viral έγινε η εκνευρισμένη αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Καρ, που έδωσε τη νίκη στη Βίρτους Μπολόνια επί του Ολυμπιακού.

Οι παίκτες των γηπεδούχων έγιναν ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, σημείο από το οποίο επετεύχθη το νικητήριο καλάθι.

Εκεί ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος τους απώθησε εμφανώς εκνευρισμένος. με το βίντεο να κάνει τον γύρο της Ευρώπης και των social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναδημοσίευσε το περιστατικό, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο: «Δέκα μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».

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