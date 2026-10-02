Αθλητικός Δικαστής ΕΣΑΚΕ: Αναστολή στην απόφαση για Προμηθέα

Η προσωρινή διαταγή που δόθηκε στο Προμηθέα από το διοικητικό δικαστήριο, οδήγησε την Αθλητικό Δικαστή στην αναβολή των ποινών που προβλέπονται για τον Προμηθέα Πάτρας, μετά την ανάκληση πιστοποιητικών συμμετοχής των προηγούμενων ετών από τη ΔΕΑΒ.

.Αναλυτικά η απόφαση:

Η Αθλητικός Δικαστής Ελένη Φράγκου, ασκώντας δημόσια εξουσία Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (άρ. 119 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει), με βάση του με αριθμό ΑΤ 4500/2025 πρακτικού της σύνθεσης του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 20 της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας της Αγωνιστικής Περιόδου 2026-2027, που εγκρίθηκε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. στις 25.09.2026, και το άρθρο 54 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας της Αγωνιστικής Περιόδου 2026-2027, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. της 10.09.2026, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 120 Ν. 2725/1999, συνεδρίασε στις 02.10.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, δημόσια και με την παρουσία της γραμματέας Αλεξάνδρας Καντζούρη, για την εκδίκαση των αναφερόμενων, στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2/01.10.2026 κλήση πειθαρχικής υπόθεσης.

Η εγκαλουμένη ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) εκπροσωπήθηκε και κατέθεσε υπόμνημα δια του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημήτριου Δημητρίου.

Η ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) δεν εκπροσωπήθηκε, ούτε κατέθεσε υπόμνημα. Μετά από μελέτη της κρινόμενης υπόθεσης και την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίσθηκαν, ήτοι των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας και συγκεκριμένα της από 09.07.2026 απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) η οποία κοινοποιήθηκε σε μορφή έκθεσης, με το με αρ. πρωτ. 881/2026 διαβιβαστικό της ως άνω Επιτροπής, καθώς και με το από 24.09.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη μαζί με τις φέρουσες ημερομηνία 16.04.2026 και 13.05.2026 καταγγελίες της ΚΑΕ με την επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) από την ως άνω ΚΑΕ, το από 14.27 της 02ης.10.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ίδιας ΚΑΕ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το από 13.27 της 02ης.10.2026 αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, του έγγραφου υπομνήματος, καθώς και των σχετικών προσκομισθέντων εγγράφων των εγκαλουμένων.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ,

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 2 του του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας της Αγωνιστικής Περιόδου 2026-2027 για την έγκυρη άσκηση της καταγγελίας με δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της πειθαρχικής κατηγορίας απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση παραβόλου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, για έκαστη καταγγελία, η δε έλλειψη, η εκπρόθεσμη και η μη προσηκόντως γενομένη κατάθεση του παραβόλου αυτού καθιστά την καταγγελία αυτή απαράδεκτη.

2. Από όλα τα ως άνω αποδεικτικά μέσα απεδείχθη ότι: Στην προκείμενη περίπτωση η καταγγέλλουσα ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) κατέβαλε την αξία των προβλεπόμενων παραβόλων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δύο καταγγελίες της, μετά τη συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα στις 12.00 της 02η.10.2026. Κατόπιν τούτου, εφόσον δεν πληρώθηκε η ως άνω προϋπόθεση, περί έγκαιρης και έγκυρης κατάθεσης των νόμιμων παραβόλων, τα οποία έπρεπε να έχουν κατατεθεί χρονικά μαζί με τις καταγγελίες και τα αποδεικτικά μέσα και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, απορρίπτονται οι φέρουσες ημερομηνία 16.04.2026 και 13.05.2026 καταγγελίες της ως άνω ΚΑΕ, καθώς και η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της πειθαρχικής κατηγορίας, ως απαράδεκτες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας λόγω μη έγκαιρης και έγκυρης κατάθεσης των νόμιμων παραβόλων. Σημειώνεται, δε, ότι η παράσταση προς υποστήριξη της πειθαρχικής κατηγορίας, ως τέτοια, ουδέποτε έλαβε χώρα με ρητή δήλωση της ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896).

Περαιτέρω, με τη διαβιβασθείσα στο παρόν ΜΔΟ απόφαση-απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της 9ης.07.2026, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), μεταξύ άλλων, κατά πλειοψηφία, ανακάλεσε το με χρονολογία 12.09.2022 χορηγηθέν πιστοποιητικό του άρθρου 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε στην ΚΑΕ με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Την απόφαση αυτή, προσέβαλε η εγκαλούμενη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την προσκομισθείσα από 18.09.2026 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΚ 22160/2026 αίτηση ακύρωσης.

Επιπλέον, η εναγόμενη άσκησε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, την προσκομισθείσα υπ' αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΝΔ 1334/18.09.2026 αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΕΑ που περιείχε και αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής. Το αίτημα προσωρινής διαταγής εξετάστηκε στις 28.09.2026 και έγινε δεκτό με την προσκομισθείσα υπ' αρ. 52/28.09.2026 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας κ. Παναγιώτας Σαρδέλη, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της από 09.07.2026 προσβαλλόμενης απόφασης-πρακτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου επί της ασκηθείσας αίτησης αναστολής. Περαιτέρω, η υπόθεση χρεώθηκε στο 29ο Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε αναμονή ορισμού δικασίμου της ως άνω Αίτησης Αναστολής. Ως εκ τούτου, με δεδομένο αφενός ότι τα ανωτέρω, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 51 του Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2026-2027, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 20 της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2026-2027 και τα άρθρα 77Α, 83 παρ. 3-5 και 120 Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα και αφετέρου ότι η εκτελεστότητα της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) που διαβιβάστηκε στο παρόν ΜΔΟ ως έκθεση, έχει ανασταλεί, δυνάμει της ανωτέρω προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου θα πρέπει, γενομένου μερικώς δεκτού του σχετικού υποβληθέντος εκ μέρους των εγκαλουμένων αιτήματος, να ανασταλεί η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτονται οι φέρουσες ημερομηνία 16.04.2026 και 13.05.2026 καταγγελίες της ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) ως απαράδεκτες λόγω μη έγκαιρης και έγκυρης κατάθεσης των προβλεπόμενων στον Πειθαρχικό Κανονισμό Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας της Αγωνιστικής Περιόδου 2026-2027 παραβόλων.

Αναστέλλει την εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης που αφορά τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ), μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου επί της ασκηθείσας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ' αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΝΔ 1334/18.09.2026 αίτησης αναστολής κατά της από 9ης.07.2026 απόφασης-έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), με υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του παρόντος ΜΔΟ περί της έκδοσης της σχετικής αποφάσεως, επιμελεία της εγκαλουμένης.