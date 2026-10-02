Κλοπ ενόψει Τούμπας: «Πρέπει να στείλουμε ηχηρό μήνυμα»

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Η Γερμανία έχει «πληγωθεί» από τη νίκη της Εθνικής μας στο Άουγκσμπουργκ. Έτσι, με το που ολοκληρώθηκε το ματς με τη Σερβία, ο Γιούργκεν Κλοπ είχε το μυαλό του στη «μάχη» της Τούμπας (Κυριακή 4/10).

Ο προπονητής των Γερμανών, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να στείλει μήνυμα στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα.

Όταν κερδίζεις έναν αγώνα, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη νίκη στον επόμενο απ' ό,τι αν είχες χάσει. Δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή, δεν το γνωρίζω ακόμα φυσικά».