Φρόιλερ: «Νιώθω άνετα και χαρούμενος στον Ολυμπιακός»

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι απ’ τους πιο έμπειρους παίκτες της Εθνικής Ελβετίας. Το Σάββατο (3/10) η χώρα του υποδέχεται τη Σλοβενία. Ο νεοαποκτηθέντας χαφ του Ολυμπιακού, έκανε δηλώσεις στην πατρίδα του και αναφέρθηκε στη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είναι ένας πολύ καλά οργανωμένος σύλλογος. Η διοίκηση με βοήθησε σε κάθε πτυχή της μεταγραφής. Νιώθω πολύ άνετα και χαρούμενος. Και οι οπαδοί είναι πολύ υποστηρικτικοί και ζεστοί. Αλλά τώρα είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ στη Λουκέρνη, όπου ξεκίνησε η καριέρα μου και όπου έχω συναντήσει ανθρώπους από τον γαλαζοπράσινο σύλλογο τις τελευταίες ημέρες. Ήταν ωραίο να συνομιλήσω μαζί τους».