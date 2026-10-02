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Αναντόλου Έφες: Χειρουργήθηκε ο Μάικ Τζέιμς – Το διάστημα απουσίας του

Ο άτυχος Αμερικανός έκανε επέμβαση στον αχίλλειο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 

Αναντόλου Έφες: Χειρουργήθηκε ο Μάικ Τζέιμς – Το διάστημα απουσίας του
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Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στο Ερυθρός Αστέρας-Αναντόλου Έφες, ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να κινηθεί προς την μπάλα.

Την Παρασκευή (2/10) ο Αμερικανός έμπειρος γκαρντ, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη από τον γιατρό της Έφες. Για την αποκατάσταση του σοβαρού προβλήματος στον αχίλλειο.

Όπως ανακοίνωσε η Αναντόλου, μάλιστα, ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής του στα γήπεδα, θα είναι περίπου 7 με 9 μήνες. Κάτι που σημαίνει πως η σεζόν τελειώνει εδώ για τον Τζέιμς. Με τα πάντα πλέον να κρίνονται από την αποκατάστασή του.

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