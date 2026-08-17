Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Μπιρτς

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κεμ Μπιρτς, ο οποίος έφτασε το πρωί της Δευτέρας (17/8) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη.

Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές και έμπειρες κινήσεις των «κιτρινόμαυρων», έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία στα κορυφαία επίπεδα του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Μπιρτς έχει αγωνιστεί για έξι χρόνια στο NBA με τις φανέλες των Ορλάντο Μάτζικ και Τορόντο Ράπτορς, μετρώντας συνολικά 282 συμμετοχές. Παράλληλα, έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς τη σεζόν 2016/17 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Παρότι πάτησε ήδη Ελλάδα, ο Καναδός ψηλός δεν θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Άρη. Ο Μπιρτς θα αναχωρήσει για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα του Καναδά και να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Με την ολοκλήρωση των αγώνων της Εθνικής, ο 33χρονος θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία του με τη νέα του ομάδα.