Champions League: Η ΑΕΚ αναχώρησε για τη Σόφια για το πρώτο ματς με τη Λέφσκι

Στην τελική ευθεία για την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή «μάχη» της σεζόν βρίσκεται η «Ένωση», με την «κιτρινόμαυρη» αποστολή να αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας (17/8) με προορισμό τη Σόφια.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, καθώς και ο άμεσος συνεργάτης του, Κώστας Σταυροθανασόπουλος.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέφσκι την Τρίτη (18/8) στις 22:00. Η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί στη φυσική έδρα των πρωταθλητών Βουλγαρίας, αλλά στο Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Photo 1/5 Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 2/5 Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 3/5 Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 4/5 Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 5/5 Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS

Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στην αναμέτρηση του Ηρακλείου. Άλλωστε, πλέον δεν υπάρχει η υποχρέωση χρησιμοποίησης δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Η αμυντική γραμμή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα και Πήλιο στα δύο άκρα.

Στη μεσαία γραμμή, από τη στιγμή που ο Βιτάλις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, το δίδυμο των Μαρίν και Κάιρινεν έχει τον πρώτο λόγο. Στο αριστερό άκρο αναμένεται να ξεκινήσει ο Κοϊτά, ενώ για τη δεξιά πλευρά τη θέση διεκδικούν οι Μάγιερ και Ζουμπκόφ, με τον Κροάτη να έχει το προβάδισμα.

Στην επίθεση, το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ο Σέρβος επιθετικός αγωνιστεί μαζί με τον Ζίνι ή ακόμη και με τον Γκατσίνοβιτς, είτε στο πλευρό του είτε σε θέση λίγο πιο πίσω.

Το πρόγραμμα στη Βουλγαρία

Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της στις 19:30 στο «Βασίλ Λέφσκι», όπου θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά τους, οι πρωταθλητές Βουλγαρίας θα προπονηθούν το μεσημέρι, ενώ ο προπονητής τους, Χούλιο Βελάσκες, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου στις 18:00.