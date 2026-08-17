«Ψάχνεται για την απόκτηση του Ουναχί η Ατλέτικο Μαδρίτης»

Σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της φετινής μεταγραφικής αγοράς έχει εξελιχθεί ο Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος βλέπει τις μετοχές του να εκτοξεύονται μετά την εξαιρετική παρουσία του στη Τζιρόνα.

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν στην Ισπανία, ενώ οι εμφανίσεις του με το Μαρόκο στο Μουντιάλ ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Ήδη η Μπαρτσελόνα έχει εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, έχοντας τον στη λίστα της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ωστόσο, οι Καταλανοί δεν παίζουν μόνοι τους. Σύμφωνα με το ισπανικό «Fichajes», στο κυνήγι του Ουναχί μπαίνει δυναμικά και η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία αναζητά λύσεις για να προσθέσει ποιότητα και δημιουργία στον άξονά της.

Οι «ροχιμπλάνκος» φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μαροκινού και εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του, δημιουργώντας έτσι έναν άτυπο ανταγωνισμό με την Μπαρτσελόνα για την υπογραφή του. Οι δύο ισπανικοί σύλλογοι είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι σε μεταγραφική υπόθεση, με τον Χούλιαν Άλβαρες, και πλέον είναι πιθανό να διασταυρώσουν εκ νέου τα... ξίφη τους.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Ουναχί ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, όμως η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί λόγω του υποβιβασμού της Τζιρόνα. Οι οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται για τον ισπανικό σύλλογο μπορούν να επηρεάσουν την τιμή πώλησης του ποδοσφαιριστή και να κάνουν την υπόθεση πιο προσιτή για τους ενδιαφερόμενους.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, με Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο να εξετάζουν τα δεδομένα και τον ίδιο τον Ουναχί να καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.