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Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Τικνιζιάν

Στη χώρα μας βρίσκεται ο Τικνιζιάν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Τικνιζιάν
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Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ναγιάιρ Τικνιζιάν, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω Βελιγραδίου και πλέον απομένουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ακολουθήσουν οι υπογραφές και η ανακοίνωση της μεταγραφής από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωση του Αρμένιου διεθνή και τελικά κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με το deal να κλείνει το απόγευμα της Παρασκευής (14/08).

Μάλιστα, σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του Τικνιζιάν να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Ο 27χρονος είχε δεχθεί πρόταση από τη Ζενίτ, όμως επέλεξε να την απορρίψει, περιμένοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.

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